NBA – Denver slavio na startu finalne serije

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Denvera pobijedili su Los Anđeles Lejkerse 132:126 i poveli na startu finalne serije Zapadne konferencije NBA lige.

Dpmaći sastav do pobjede u Bol areni vodio je Nikola Jokić sa 34 poena, 21 skokom i 14 asistencija.

U pobjedničkom tmu istakao se i Džamal Mari sa 31, Kaldvel-Poup je dodao 21, Brus Braun 16, a poen manje Majkl Porter Džunior 15.

U ekipi iz Los Anđelesa najbolji je bio Entoni Dejvis sa 40 koševa i deset skokova.

Naredni meč na programu je u noći između četvrtka i petka.

