Muški tim zaustavljen u trećem kolu

Podgorica, (MINA) – Muški tim u borbama karate reprezentacije Crne Gore zaustavljen je u trećem kolu ekipnog dijela Svjetskog prvenstva u Budimpešti.

Ekipa u sastavu, Nenad Dulović, Nikola Malović, Nemanja Jovović, Emre Saljiu, Lazar Jovović, Nemanja Mikulić i Lazar Potpara, bila je slobodna na startu, dok je u drugom kolu pobijedila Dansku 3:2.

Uslijedio je poraz od Slovačke 3:1, koja je u borbi za polufinale izgubila od Jordana 3:1, čime je crnogorskoj reprezentaciji zatvorila vrata repesaža.

Jordan je u nastavku turnira eliminisao i Azerbejdžan 3:0, pa će se u nedjelju za titulu prvaka svijeta boriti protiv Egipta, koji je u polufinalu slavio protiv Francuske 3:1.

Osvajače bronzanih odličja odlučiće dueli Francuske i Kazahstana, odnosno Azerbejdžana i Italije

Ženska ekipa u borbama, nakon jučerašnjeg poraza, nije dobila novu priliku da kroz repesaž nastavi borbu za medalju .

Kazahstan je, nakon pobjeda protiv Irana, Slovačke i Brazila, zaustavljen u polufinalu od Japana.

Selektor muškog tima u borbama, Almir Cecunjanin, kazao je da ne može u potpunosti biti zadovoljan nastupom u ekipnom dijelu.

“Radi se o mladoj ekipi, ali očekivao sam baš od tih mladih momaka da daju i posljednji atom snage, da će odraditi mečeve kako treba. Znam da mogu, ali nešto se desilo. Moraću da vidim šta je razlog tome kako te greške u budućnosti ne bi pravili. Da ih ispravimo, kako bi na narednim takmičenjima bili još bolji”, rekao je Cecunjanin agenciji MINA.

On je da je bilo i dobrih stvari, pogotovo u duelu sa Danskom.

“Dobro smo počeli i protiv Slovačke, ali je od trećeg meča uslijedio pad. Morali smo da jurimo rezultat i to nam se nije isplatilo”, rekao je Cecunjanin.

Sjutra su na programu mečevi za bronzane medalje i finala u katama i borbama pojedinačno, a priliku da se bori za prvo crnogorsko seniorsko zlatno odličje na šampionatima Evrope i svijeta od obnove nezavisnosti imaće Nenad Dulović.

“Željeno finale, koje smo dugo čekali. Nadam se najboljem, nadam se da će Dulović, kao i u svakom meču do sada, dati svoj maksimum. Pripremili smo taktiku za dobrog borca, zvaničnog prvaka Evrope i svijeta, olimpijskog šampiona iz Tokija. Respektrujemo njegov kvalitet, ali vidimo i svoju šansu da možemo da pobijedimo”, rekao je Cecunjanin.

