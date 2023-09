Muški kata tim za medalju

Podgorica, (MINA) – Muški kata tim karate reprezentacije Crne Gore boriće se za bronzanu medalju na turniru Serije A u Larnaki.

Tim u sastavu Vladimir Mijač, Kenan Nikočević i Arijan Kočan, kao drugoplasirani završio je prvi krug takmičenja (40,4), dok je u drugom osvojio treće mjesto (40,8) i izborio meč za medalju.

Na korak od borbe za pobjedničko postolje bila je i Milena Jovanović u kategoriji preko 68 kilograma, ali je poražena u repasažu i završila kao sedmoplasirana.

Zaustavljena je u četvrtfinalu, nakon tri pobjede u grupi.

U trećem kolu zaustavljeni su Nikola Malović (do 84), Vasilisa Bujić (do 68) i Nemanja Jovović (preko 84), dok je Lazar Potpara zaustavljen u prvom kolu (preko 84).

Za sjutra, drugog takmičarskog tima, zakazan je nastup Anje Jović (do 50) i Mijača u katama pojedinačno.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS