M:tel i Košarkaški savez produžili saradnju

Podgorica, (MINA) – Košarkaški savez i kompanija M:tel potpisali su novi sponzorski ugovor i za još godinu produžili saradnju koja traje od 2013, saopšteno je iz te asocijacije.

Ugovor o produžetku saradnje verifikovali su predsjednica Košarkaškog saveza Jelena Dubljević i izvršni direktor M:tel-a Zoran Milovanović.

Saopšteno je da je desetogodišnja sasradnja najbolji primjer da dobri rezultati dodatno vežu uspješne kolektive.

Dubljević je kazala da je izuzetno ponosna što će prvi ugovor, koji potpisuje kao predsjednica, biti baš sa tradicionalnim partnerom.

“Teško je pronaći dovoljno pravih riječi kako bih se zahvalila kompaniji MTEL na pomoći koju nesebično pruža crnogorskoj košarci sve ove godine. Ulažući u košarku, ne ulaže se samo u naše reprezentativne timove već i u ljepšu budućnost i zdraviju naciju. Zato iskreno vjerujem da je sport segment našeg društva koji zaslužuje posebno podršku“, kazala je Dubljević.

Ona je naglasila da je M:tel divan primjer kako se može funkcionisati uspješno, ali i društveno odgovorno, podržavajući prave stvari i učestvovati u stvaranju kvalitetnih ljudi koji predstavljaju na najljepši način Crnu Goru.

Dubljević je poželjela i da kompanija M:tel bude među najboljima na svijetu u svojoj oblasti, poput crnogorskih košarkašica i košarkaša koji su na visokom nivou igrali i u 2023. godini.

Milovanović je poručio je da je veliko zadovoljstvo što su duže od deceniju partneri crnogorske kuće košarke.

“Veoma smo svjesni uticaja sporta u današnjem društvu i veliko nam je zadovoljstvo što Košarkaški savez pokazuje izuzetne rezultate i uspjehe, tako što je muška reprezentacija na visokom 11. mjestu u svijetu, a ženska na sedmom u Evropi. To su, stvarno, zavidni rezultati”, rekao je Milovanović.

On je istakao da su u M:telu ponosni što će logo te kompanije biti na dresovima crnogorskih košarkaša.

“Sigurno da će im značiti da znaju da na svakoj utakmici imaju iskrene prijatelje“, istakao je Milovanović.

On je poželio uspjehe svim selekcijama i u 2024. godini.

