Mrvaljeviću bronzana medalja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudista Srđan Mrvaljević osvojio je bronzanu medalju na Afrika open u Abidžanu, u Obali Slonovače.

Mrvaljević je na startu takmičenja u kategoriji do 90 kilograma na startu pobijedio domaćeg takmičara,

Sedrika Guedea, dok je u drugom kolu poražen od Senegalca Rajana Dakoste, koji je kasnije osvojio trofej.

U repesažu eliminisao je Mohameda Monteira iz Obale Slonovače, a u meču za medalju bio je bolji Abdulaja Milimona iz Gvineje.

Turnir je okupio više od 200 takmičara iz 27 država, a u kategoriji do 90 kilograma nastupilo je 18 džudista.

Mrvaljević je kazao da je srećan zbog medalje i novih olimpijskih bodova.

“Definitivno moj dan, fenomenalno sam se osećao na strunjači, velika snaga, jaka izdržljivost i atraktivna bacanja su nešto što je obilježilo bronzanu medalju sa Opena i donijelo mi nove olimpijske bodove”, rekao je Mrvaljević u izjavi dostavljenoj agenciji MINA.

On je naglasio da je medalja rezultat šestomjesečnog napornog rada.

“Zaista sam trenirao jako i posvećeno proteklih šest mijeseci, ali moram da priznam da ovakav nastup i osvajanje bronzane medalje na kvalifikacionom olimpijskom turniru nijesam očekivao. Osvojio sam puno velikih medalja u karijeri, ali ova me je posebno dotakla jer zaista je podvig boriti se sa 39 godina na tom nivou i raditi takav judo”, rekao je Mrvaljević.

On je naglasio da je emotivno doživio medalju i posvetio je svom sinu Davidu, navodeći da mu je najjači motiv i nepresušan izvor ljubavi i pozitivne energije.

“Hvala mom stručnom timu i sparing partnerima na odličnoj pripremi i mom džudo klubu Crnogorac Cetinje, mojim sponzorima kompanijama Bemaks, Luštica bay” i BB solar, zatim državnim sportskim institucijama Crnogorskom olimpijskom komitetu i Ministarstvu sporta i mladih, kao i predsijedniku Svjetske džudo federacije Vizeru”, rekao je Mrvaljević.

On je naglasio da medalja poslije tri godine pauze predstavlja veliki korak ka Olimpijskim igrama i ohrabrenje da četvrta olimpijada nije samo san.

“Zbog pauze od tri godine izgubio sam skoro sve bodove i prije turnira zauzimao sam 202. mjesto na olimpijskoj rang listi. Posle turnira u Abidžanu i osvajanja bronzane medalje nadam se da ću popraviti poziciju za 50-60 mijesta, dok je cilj da do kraja godine uđem među najboljih 50 što bi mi značajno otvorilo put da u 2024. ispunim olimpijsku normu”, rekao je Mrvaljević.

On je najavio da je sljedeći turnir na kojem će nastupiti bice Gran pri u Zagrebu krajem avgusta.

“Ambicija je svakako medalja. Sa svojim timom nastaviću da u tišini jako i posvećeno treniram kako bih pokušao da ostanem sto duže u dobroj formi i bar jos jednom ove godine ponovim ovakav nastup”, rekao je Mrvaljević.

