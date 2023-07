Mrdak najbolji bokser Trofeja Podgorice

Podgorica, (MINA) – Crnogorski reprezentativac Srahinja Mrdak najbolji je bokser tradicionalnog međunarodnog turnira Trofej Podgorice.

On je danas u finalnom meču kategorije do 42 kilograma pobijedio Hrvata Karla Kneževića 3:0.

Mrdak je turnir završio sa dva ubjedljiva trijumfa, nakon što je juče slavio i protiv Grka Majosa Zervidisa.

Najbolji tehničar turnira je Tadija Eremić iz Srbije, dok je najbolji strani bokser Luka Božurić iz Hrvatske.

Najbolji domaći borac je Nikola Raičević, a strani Grk Aleksandros Capcis.

Najbolja bokserka turnira je Ajna Halilović iz Bosne i Hercegovine.

Najuspješnija selekcija je Crna Gora, nagradu za najboljeg trenera dobio je Boško Drašković, a za najboljeg sudiju Rade Vujović.

U finalnom dijelu programa održano je 20 borbi, a crnogorski bokseri ostvarili su sedam pobjeda.

Slavili su, osim Mrdaka, Ena Hot, Luka Kovačević, Nikola Raičević, Jovan Koljenšić, Matija Roganović i Andrija Ćeranić.

Dvodnevni turnir, koji je održan 17. put, okupio je boksere u uztastu škkolaraca iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Grčke.

Turnir je bio posljednja provjera i priprema pred predstojeće Evropsko prvenstvo za školarce i školarke, koje će od 15. do 26. avgusta biti održano u Sloveniji.

