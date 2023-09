 MPCFL – Sjutra utakmice 11. kola

Podgorica, (MINA) – Utakmicama 11. kola sjutra će biti nastavljeno takmičenje u Meridianmebt Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFL).

Obilježiće ga duel Dećića i vodeće Budućnosti, u 18 sati u podgoričkom naselju Stari aerodrom.

U isto vrijeme u Nikšiću sastaće se Sutjeska i Mornar, kao i u Beranama ekipe Jezera i Arsenala.

Sat kasnije počeće meč između Mladosti i Petrovca na DG areni.

Kolo će otvoriti duel Rudara i bjelopoljskog Jedinstva u Pljevljima, u 15 sati.

Budućnost je, nakon desetog kola, vodeća sa 19 bodova.

Dečić je drugi sa 17, Jezero je osvpjilo 16, a bod manje Sutjeska.

