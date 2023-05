MPCFL – Sjutra mečevi 35. kola

Podgorica, (MINA) – Utakmice pretposljednjeg, 35. kola, Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige biće odigrane sjutra.

Budućnost će na Gradskom stadionu ugostiti plavsko Jezero i ukoliko pobijedi kolo prije kraja obezbijediće šestu titulu prvaka.

Drugoplasirana Sutjeska, koja dočekuje Petrovac, ima tri boda manje od Budućnosti i slabiji međusobni skor.

U Pljevljima rivali će biti Rudar i Arsenal, Dečić će u podgoričkom naselju Stari aerodrom ugostiti Jedinstvo, dok će u Danilovgradu sastati Iskra i Mornar.

Sve utakmice počeće u 18 sati.

Budućnost je, nakon 34. kola, prva na tabeli sa 67 bodova.

Sutjeska je druga sa 64, dok su Jedinstvo, Dečić i Arsenal osvojili po 47 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS