MPCFL rezultati – Rudar bolji od Petrovca

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Rudara pobijedili su danas u Pljevljima ekipu Petrovca 4:2, u premijernom meču 33. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

Rudar su do osmog trijumfa vodili Ivan Bojović golovima u 40. i 70, Velizar Janketić u 45. i Dejan Tumbas u 80. minutu.

Strijelci za Petrovac bili su Dejan Perović u 9. i Mamadu Mendi 90. minutu.

Za 18 sati zakazani su dueli Budućnosti i Arsenala, odnosno Iskre i Jedinstvo France.

Sat i po kasnije rivali će biti Mornar i Jezero, dok je za 20 sati zakazan duel Dečića i Sutjeske.

