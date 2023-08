MPCFL rezultati – Pobjeda Budućnosti, remi Sutjeske, Dečić bez bodova

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti ostvarili su pobjedu, Sutjeska je osvojila jedan, dok je Dečić ostao bez bodova u šestom kolu Meridianbet Prve crnogorske lige.

Budućnost je pred praznim tribinama Gradskog stadiona savladala tivatski Arsenal 2:0 i trećim trijumfom zahvaljujući boljoj gol razlici preuzela čelnu poziciju na tabeli.

Zvaničnog šampiona do pobjede vodili su Petar Grbić u 13. i Vladan Adžić u 32. minutu.

Bez pobjednika završen je duel Petrovca i Sutjeske, koji su na stadionu “Mitar Mićo Goliš” igrali 1:1.

Nikšićki tim poveo je efektnim golom Milan Mirosavljev u 43. minutu.

Konačan rezultat postavio je Nikola Zvrko u 90. minutu.

Dečić je u podgoričkom naselju Stari aerodrom poražen od Rudara 1:0.

To je prvi pogodak i trijumf pljevaljskog tima ove sezone.

Pitanje pobjednika riješio je Arihiro Sentoku u 34. minutu.

Pobjedu je, nakon velikog preokreta, upisao i

Mornar, koji je u Baru sabladao Jedinstvo Francu 4:3.

Gosti su, golovima Žarka Koraća iz jedanaesterca u 11. i Đorđija Cvijovića u 13. minutu, poveli 2:0.

Golgeter Aleksandar Vujačić, golovima u 29. i 39. minutu, anulirao je zaostatak, a pobjedu domaćinu donijeli su Marko Ćetković u 63. i Jovan Baošić u 74. minutu.

Konačan rezultat postavio je KOrać u šestom minutu sudijske nadoknade.

Jezero je juče na DG areni, u premijernom meču, savladalo Mladost Lob.bet 2:1.

Budućnost, Jezero i Petrovac sa po 11 bodova dijele čelnu poziciju na tabeli.

Dečić je osvojio deset, a bod ma nje Arsenal.

