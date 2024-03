MPCFL rezultati – Poraz Budućnosti u Baru, Dečić i Sutjeska bez golova

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti poraženi su večeras u Baru od Mornara 1:0, u posljednjem meču 26. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Odlučujući pogodak, za deseti trijumf barskog tima, postigao je Jovan Baošić u 51. minutu.

Poraz lidera šampionata iskoristio je Dečić, koji je u podgoričkom naselju Zlatica igrao sa Sutjeskom 0:0 i pridružio mu se na čelu tabele.

Pobjede u ovom kolu ostvarili su fudbaleri Jezera, Arsenala i Petrovca.

Jezero je u Pljevljima savladalo Rudar 1:0 i zabilježilo deseti trijumf.

Odlučujući pogodak postigao je Fakundo Aranda u 82. minutu.

U gostima slavio je i Arsenal, koji je na DG areni savladao Mladost 2:1.

Domaćin je poveo golom Anđelka Jovanovića u 2. minutu.

Izjednačio je Hulijan Montenegro u 17, a pobjedu gostima donio je Lukas Araha u 51. minutu.

Minimalnu pobjedu slavio je i Petrovac, koji je pred svojim navijačima savladao Jedinstvo 1:0

Pitanje pobjednika riješio je Slobodan Babić u 47. minutu.

Budućnost i Dečić dijele čenu poziciju na tabeli sa po 47 bodova.

Mornar je treći sa 42, na četvrtom mjestu je Sutjeska sa 40, dok je bod manje osvojilo Jezero.

