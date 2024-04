MPCFL rezultati: Poraz Budućnosti, pobjede Dečića i Sutjeske

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti doživjeli su poraz, dok su Dečić i Sutjeska ostvarili pobjede 31. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Po tri boda osvojili su i Mornar i Rudar.

Budućnost je u Beranama poražena od Jezera 3:1.

Plavski tim do pobjede, 13. ove sezone, vodili su Senaga Naoaki u 11. i 64. i Petar Orlandić u 17. minutu.

Jedini pogodak za Budućnost postigao je Đorđe Despotović u 20. minutu.

Kiks Budućnosti iskoristio je Dečić, koji je u podgoričkom naselju Stari aerodrom savladao Mladost 2:0 i sa tri boda prednosti osamio se na čelu tabele.

Do nove pobjede došao je golovima Pjetera Ljuljđuraja u 50. i Bojana Matića u 78. minutu.

Ulogu favorita opravdala je Sutjeska, koja je u Nikšiću savladala Jedinstvo 3:1.

Slavila je golovima Vaska Kalezića u 12, Vuka Strikovića u 32. i Srđana Krstovića u 76. minutu.

Jedini pogodak za Jedinstvo postigao je Dušan Ristić u 46. minutu.

Mornar je u Tivtu savladao Arsenal 2:1 i 13. pobjedom ostao u trci za treće mjesto.

Barski sastav poveo je golom Nikole Vukovića u 19. minutu.

Efektnim pogotkom Damjan Mugoša je poravnao na 1:1 u 57, a samo dva minuta kasnije konačan rezutat postavio je Balša Vukotić.

Rudar je u Pljevljima slavio protiv Petrovca 1:0 i prekinuo seriju od devet mečeva bez pobjede u prvenstvu.

Odlučujući pogodak, za šesti trijumf ove sezone, postigao je Jasmin Muhović u 20. minutu.

Dečić je, nakon 31. kola, vodeći na tabeli sa 57 bodova.

Budućnost je druga sa 54, Sutjeska je treća sa 52, dok bod manje ima četvrtoplasirani Mornar.

Jezero je peto sa 48 bodova.

