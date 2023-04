MPCFL rezultati – Neriješeno u Pljevljima, Jedinstvo Franca pobjedom do trećeg mjesta

Podgorica, (MINA) – Duel fudbalera Rudara i Budućnosti završen je bez pobjednika, dok je Jedinstvo ostvarilo pobjedu, u 22. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

Rudar i Budućnost igrali su u Pljevljima neriješeno 1:1.

Lider šampionata poveo je golom Miomira Đuričkovića u 58. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Luka Boričić u 78. minutu.

Jedinstvo je u Bijelom Polju savladalo plavsko Jezero 2:1 i 12. trijumfom izjednačilo se sa Arsenalom na trećem mjestu na tabeli.

Bjelopoljski tim do pobjede slavio je golovima Žarka Koraća u 7. i 56. minutu.

Jedini pogodak za Jezero postigao je Balša Tošković u 87. minutu.

Budućnost je nakon 30. kola prva na tabeli sa 57 bodova.

Sutjeska je druga sa 54, dok su Arsenal i Jedinstvo osvojili po 43 boda.

Bod manje ima petoplasirani Dečić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS