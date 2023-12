MPCFL rezultati – Remi Budućnosti, Sutjeska slavila u Pljevljima

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti u sudijskoj nadoknadi ostali su bez pobjede, Sutjeska je osvojila tri boda u Pljevljima, dok je Dečić upisao poraz u 18. kolu Meridianbet Prvoj crnogorskoj lige.

Budućnost je kao gost igrala sa Petrovcem neriješno 2:2.

Domaćin je poveo golom Zorana Mikijelja u 24. minutu.

Izjednačio je Marko Mrvaljević (penal) u 35, a vođstvo gostima donio je Ivan Bojović

u 76. minutu.

Konačan rezultat postavio je Radoš Dedić u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

Sutjeska je u Pljevljima slavila protiv Rudara 2:1, golovima Anta Babića u 22. i

Milana Mirosavljeva u 45. minutu.

Jedini pogodak za Rudar postigao je Miloš Zečević u 38. iz jedanaesterca.

Fudbaleri Dečića poraženi su od Arsenala 1:0 i prekinuli seriju od devet mečeva bez

poraza.

Odlučujući pogoak postigao je Boban Đorđević u 65. minutu.

Mladost je na DG areni savladala Jedinstvo 2:0.

Domaći tim do pobjede vodili su Bogdan Milić 36. i Boris Došljak u 38. minutu.

Kolo će biti kompletirano duelom Mornara i Jezera.

