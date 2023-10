MPCFL rezultati – Budućnost slavila protiv Rudara

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti pobijedili su večeras u Podgorici pljevaljski Rudar 2:0, u posljednjem meču 12. kola Meridianbet Prve crnogorske lige.

Zvanični šampion do šeste pobjede došao je golovima Petra SEkulovića u 19. i Marka Mrvaljevića u trećem minutu sudijske nadoknade.

Budućnost se tim trijumfom vratila na drugo mjesto, sa bodom zaostatka za vodećim Dečićem.

Rudar, koji je upisao osmi poraz, seriju bez pobjede produžio je na šest mečeva i zauzima posljednje mjesto na tabeli.

Na jučerašnjim mečevima postignuti su sljedeći rezultati: Petrovac – Dečić 2:3 Jedinstvo Franca – Jezero 2:3 Mornar – Mladost Lob.bet 2:1 Arsenal – Sutjeska Meridianbet 1:1.

Dečić je, nakon 12. kola, vodeći na tabeli sa 23 boda.

Budućnost je druga sa 22, Jezero je osvojilo 20, dok je Mornar četvrti sa 18 bodova.

