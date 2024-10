MPCFL: Pobjede Mornara i Jedinstva, Jezero i Bokelj bez golova

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mornara i Jedinstvo France ostvarili su pobjede u desetom kolu Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFL).

Mornar je na Trening kampu Fudbalskog saveza savladao Otrant Olimpik 2:1 i prekinuo seriju od tri utakmice bez poraza.

Ulcinjski tim poveo je golom Valentina Rudovića u 12. minutu.

Izjednačio je Aleksandar Vujačić u 84, a drugi trijumf barskom timu donio je Andrija Kaluđerović u 86. minutu.

Jedinstvo je u Bijelom Polju savladalo Arsenalo 3:2 i zabilježilo četvrtu pobjedu ove sezone.

Domaći sastav do pobjede vodili su Medo Juković u 18, Žarko Korać u 27. i Arsenije Čepić u 43. minutu.

Strijelci za Arsenal bili su Ćetko Manojlović iz jedanaesterca u šestom i Šaleta Kordić u 80. minutu.

Tivatski tim od 64. minuta igrao je sa igračem manje, nakon isključenja Hulijana Montenegra.

Bez pobjednika i golova završen je duel Jezera i Bokelja.

Dečić će u Tuzima, u 18 sati, ugostiti Sutjesku.

Duel vodećih timova, Petrovca i Budućnosti na stadionu Mitar Mičo Goliš, odgođen je zbog obaveza podgoričkog omladinskog tima na evropskoj sceni.

