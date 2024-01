Mornar sjutra domaćin SC Derbiju

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata i SC Derbija odigraće sjutra u Baru utakmicu 17. kola Admiralbet ABA lige.

Mornar je u prošlom kolu prekinuo seruju od deset poraza i upisao drugi trijumf u regionalnom takmičenju ove sezone.

SC Derbi je u seriji od tri poraza, a uoči gostovanja u Baru ima skor od sedam pobjeda i devet poraza.

Podgorički sastav prvi ovosezonski duel u dvorani Morača dobio je 94:79.

Trener Barana, Mihailo Pavićević, kazao je da im je pobjeda protiv Zadra dala vjetar u leđa.

Komentarišući narednog rivala, istakao je da SC Derbi ima sjajnu kombinaciju mladih i iskusnih igrača.

“Svojim partijama su pokazali da su na poziciji koja im pripada i odakle napadaju učešće u plej-ofu. Biće nam jako teška utakmica. Moramo biti 40 minuta maksimalno fokusirani. Probaćemo da se radujemo, a za to će nam biti potrebna i podrška navijača koji su nam prošli put zaista u krucijalnim momentima dali potrebnu energiju”, rekao je Pavićević.

Trener SC Derbija, Dejan Jakara, smatra da Mornar po igri u posljednjih nekoliko utakmica ne zaslužuje posljednju poziciju na kojoj se trenutno nalazi.

“U odličnoj su formi nakon promjena u timu i kada se boriš protiv ekipe kojoj je svaka utakmica kao borba za život možeš da očekujes borbu do posljednjeg atoma snage”, rekao je Jakara.

Duel u dvorani Topolica počeće u 19 sati.

