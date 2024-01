Mornar pobijedio Zadar

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata pobijedili su večeras u Baru ekipu Zadra 86:78 (25:21, 19:21, 18:14 i 24:22), u utakmici 16. kola Admiralbet ABA lige.

Mornar je prekinuo seriju od deset uzastopnih poraza i nakon dva i po mjeseca zabilježio drugi trijumf ove sezone.

Barski tim do pobjede vodili su Tavien Dan-Martin sa 19 i Uroš Luković sa 17, dok je Milić Starovlah ubacio 15 poena.

U ekipi Zadra najbolji je bio Arijan Lakić sa 19, dok je poen manje dodao Karlo Žganec.

Budućnost Voli će u nedjelju u Novom Mestu, u 17 sati, igrati protiv Krke, dok će SC Derbi četiri sata kasnije ugostiti Igokeu.

