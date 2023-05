Mitrović zaslužni sportski radnik

Podgorica, (MINA) – Dugogodišnji direktor Budućnosti i košarkaške reprezentacije Danilo Mitrović proglašen je za zaslužnog sportskog radnika, odlučio je Upravni odbor (UO) Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK).

Mitrović je proglašen na predlog Košarkaškog saveza.

UO je usvojio Finansijski izvještaj za prethodnu godinu, koji su činili i Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju i izvještaj Nadzornog odbora za 2022. godinu.

Jednoglasno je, kao i prethodni izvještaji, usvojen i Finansijski plan za 2023. godinu.

Članovima UO predstavljeni su i izvještaji o učešću i pripremama na sportskim događajima sa olimpijskog kalendara.

Odbor je usvojio zahtjev za prijem u članstvo Ragbi i Plesnog saveza i dostavio Skupštini na usvajanje.

Odlučeno je da redovna Skupština Crnogorskog olimpijskog komiteta bude održana 6. jula 2023. godine.

U skladu sa ranijom Odlukom UO COK-a, a na osnovu prijedloga UO Vaterpolo i plivačkog saveza Crne Gore, produženo je stipendiranje mladih vaterpolista, do 31. decembra 2024. godine.

