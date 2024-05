Crnogorski kadeti pobijedili Albaniju

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Podgorici, u prijateljskom meču, selekciju Albanije

3:1.

Vođstvo crnogorskoj selekciji donio je Andrija Vukoje u 13. minutu.

Izjednačio je Gabrijel Kula u 69, a do novog vođstva izabranici selektora Radovana Kavaje došli su golom štopera Budućnposti Andrije Anđelića u 77. minutu.

Konačan rezultat postavio je Mark Đokaj u 80. minutu.

Novi duel istih rivala na programu je u četvrtak u Skadru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS