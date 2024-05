U petak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 24 maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 08 do 15 sati: Naselje iza Škole Pavle Rovinski, dio Dajbaba ispod Manastira Dajbabe, Dio Dajbaba, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske,Lijeva Rijeka

-u terminu od 8:30 do 13:30 sati: Samački Hotel i dio oko njega

– u terminu od 08 do 16 sati: Dio ulice Balšića prema Bulevaru Ivana Crnojevića

Podgorca/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Tuzi

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio Karabuškog Polja oko Džamije

Danilovgrad

-u terminu od 07 do15 sati: Mandići

-u terminu od 08 do 15 sati:dio Komunice

Cetinje

-u terminu od 08 do 16 sati:Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati: Kuside, Stari Dvori, Dio Vilusa, Bukovik, Krstac

Plužine

-u terminu od 8 do 15 sati:Polja Pejovića

Bar

– u terminu od 8:30 do 15 sati: dio naselja Velikog Pijeska: ulica 78 i ulica 81

Ulcinj

-u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Đerane iza Doma Zdravlja(ulica 28. decembra)

-u terminu od 08 do 12 sati: dio naselja Beogradskog naselja u donjem Štoju

Pljevlja

-u terminu od 08 do 15 sati: Naselje Bogiševac, naselje Dolovi, Dragaševića imanje, Osnovna škola na Gukama, JPU ”Eko bajka” na Gukama, Hram Svetog Georgija, naselje oko Hrama, naselje Brdo, ul. Peđe Leovca, dio ul. Bobovske, Durmitorska, naselje Balibegovo brdo, naselje Gagovića Imanje, gradsko naselje Guke, ul. Save Kovačevića, Bjelopoljska, Slobodana Sloba Dragaševića, Budvanska, dio ul. Božidara Žugića, Bjelopoljska, Vojni Logor, Dragićevića imanje, ul. Nemanjina, Zagrebačka, Stevana Samardžica, Vlatka Samardžica, dio ul.Njegoševe, 29. Novembra, Drvarske, Osnovna škola Salko Aljković, zgrade Obnove, zgrada GM1 i GM2, GM3, GM5 – svi ulazi, ul. Miša Cvetkovića, Iva Andrića, dio ul. Lovćenske, GM6, GM7, GM8, ul. Drvarska, Vardarska, dio Lovćenske, kapela Ravni, vojna fabrika – Vektra Optel, zgrada TE, ul. Boračka, dio ul. Kralja Petra, Vase Čarapića, Ivana Milutinovića, sportski centar Ada, JU Dom starih, zgrade u ul. Mila Peruničića, restoran Milet Bašta, ul. Vuka Kneževića, dio ul. Vardarske, gradska pijaca, hidrofor, ul. Vojske Crne Gore, dio ul. Drvarske, Lovćenske, naselje Kamen, ul. Marka Miljanova, Durmitorska, Premćanska, Kozaračka, Osmana Đikića, Novosadska, Bobovska, Gotovuška, Obilićeva, dio ul. Volođine, zgrade u naselju Kupusište, pumpe za vodu na Bogiševcu, ul. Njegoševa, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirske, Manastir Svete Trojice, zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica Policije, zgrade u ul. Kralja Petra i dio ul. 29. Novembra, zgrada Opštine Pljevlja, zgrada SDK, zgrade od Jalije prema Opštini, ul. Boljanićka, 4. Sandžačka, Kozaračka, Nikole Pašića, naselje Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica, Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Košido, pilana Marić Vukoman, pilana Spajić, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, pilana – Marić Vuko, Ranče, carina Ranč, Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo

-u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

-u terminu od 08 do 17 sati: Male Krće

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati:Bijela

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Jablanica

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Komarača,Meteh,Jara i Babino Polje

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Radmanci, dio sela Vrbica

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:selo Dosuđe-Opština Gusinje, naselje Begluci, Dom Kulture, dio sela Dosuđa

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde, dio sela Mašte

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:dio sela Tršnjevo, dio sela Bojovići, dio sela Prisoja

Kotor

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Ledenice, Krivošije, Dragalj

Mojkovac

-u terminu od 08 do 16 sati: Donja Štitarica,Slatina, StevanovacŽari-Brezovac,Krstac, Šundeci

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica

Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Smrčje,Izlasci

Bijelo Polje

-u terminu od 08 do 16 sati: Nikoljac, Ramčina, Čokrlije, Jablanovo, Medanovići, Njegnjevo, Sutivan, Stožer

Rasovo – Rastoka, Dobrinje,Slijepač most, Rakita, Bojišta.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.