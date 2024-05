Ibar do pobjede nakon jedanaesteraca

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Ibra savladali su u Rožajama ekipu Budve, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, rezultatom 8:7, u drugom kolu baraža za popunu Druge crnogorske lige.

Utakmica je u regularnom toku završerna je neriješeno 1:1.

Ibar je poveo pogotkom Vuka Dapčevića u 34. minutu, da bi Marko Ćosić izjednačio sa bijele tačke u 60. minutu.

U finišu meča Rožajci su imali nekoliko odličnih šansi, međutim, rezultat se nije mijenjao.

Dva putnika u Drugu ligu biće odlučena u trećem kolu baraža (26. maj), u kojem se sastaju Budva i Zeta.

Ibar i Zeta imaju po pobjedu, Golubovčani su na startu bili bolji od ekipe iz Rožaja nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, poslije 1:1 u regularnom toku.

