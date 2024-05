Partnerstvo sa EPCG za održivu budućnost zelene energije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Partnerstvo kompanije Respect Energy Holding sa Elektroprivredom (EPCG) pomoći će domaćem energetskom sistemu da se proširi ka obnovljivim izvorima energije (OIE), saopštio je potpredsjednik Upravnog odbora poljskog preduzeća, Tomaš Zadroga.

On je naveo da udruživanje snaga sa Elektroprivredom (EPCG), glavnim proizvođačem i snabdijevačem električne energije u Crnoj Gori predstavlja njihovu čvrstu namjeru da prošire poslovanje kompanije kako na lokalnom tržištu, tako i na teritoriji Zapadnog Balkana.

“Projekti koje planiramo razvijati sa EPCG-om odnose se na: razvoj i operaciju vjetroelektrane na moru, kao i razvoj postrojenja za skladištenje energije baterija i solarne elektrane”, rekao je Zadroga za list Elektroprivrede.

On je kazao da mu je zadovoljstvo da sarađuju sa crnogorskim partnerima na projektima obnovljivih izvora energije.

“Naše partnerstvo će pomoći domaćem energetskom sistemu da se proširi ka obnovljivim izvorima energije”, dodao je Zadroga.

On je, govoreći o izazovima sa kojima se ta kompanija suočavala na početku, kazao da je transformacija poljske energetike značajno ubrzana tokom posljednjih godina.

“Bez obzira na široku podršku razvoju obnovljivih izvora energije, još smo se suočavali sa ozbiljnim izazovima koji su imali veliki uticaj na brzinu ovog procesa. Dešavalo se da naše zakonodavstvo nije išlo zajedno uz promjene, već je usporavalo cijeli proces. Srećom, naše društvo je dostiglo vrlo pristojan nivo razumijevanja važnosti zelene tranzicije. Broj naših poslovnih klijenata koji žele da koriste energiju isključivo iz obnovljivih izvora raste iz godine u godinu i prošle godine dostigao je gotovo pet hiljada”, naveo je Zadroga.

On je kazao da su aktivno razvijali projekte zelene energije u različitim zemljama i time proširili njihov portfolij obnovljivih izvora.

“U Poljskoj, naših 264 megavata (MW) zelenih resursa uključuje i vjetro i solarne farme, poput Farme Zwartowo, najveće solarne farme u centralnoj i istočnoj Evropi (204 MW)”, rekao je Zadroga.

On je kazao da se, kao vodeći evropski trgovac obnovljivom energijom, Respect Energy Holding takođe fokusira na razvoj hibridnih sistema energije vjetra i solara, vjetroelektrana na moru i postrojenja za proizvodnju vodonika, kao i promociju inicijativa za zelenu energiju u različitim djelovima evropskog kontinenta, uključujući Estoniju i zemlje Balkana.

“Od prošle godine sarađujemo sa EDF-om, najvećim svjetskim operaterom nuklearnih elektrana, kako bismo zajednički nastavili sa razvojem projekata malih modularnih reaktora u Poljskoj. Sve ovo govori da smo uključeni u različite projekte s ciljem proširenja potencijala zelene i nulte emisije energije”, ocijenio je Zadroga.

U Poljskoj 69 odsto električne energije tokom 2022. godine dolazilo je iz uglja, a 21 odsto ukupne poljske električne energije iz obnovljivih izvora energije, što je među najnižima u EU.

Zadroga je kazao da, iako je sektor energije imao mnogo izazova u proteklim godinama, kontinuirano se razvijao ka zelenoj i obnovljivoj energiji.

“Prema najnovijim podacima, obnovljivi izvori su već bili odgovorni za 27 odsto električne energije prošle godine, a ti brojevi će se brzo povećavati. Procjenjuje se da će već 2030. godine njihov udio u proizvodnji energije zemlje dostići 50 odsto. Ovaj proces ne može biti zaustavljen”, rekao je Zadroga.

On je kazao da iz tog razloga, svaka inicijativa i tehnologija koja podstiče pomenuti trend, uključujući zeleni vodonik i vjetroelektrane na moru biće snažno podržana od poslovne zajednice koja prepoznaje važnost prelaska na održivije energetske izvore.

“Sve je ovo u svrhu zaštite životne sredine i stvaranja ekonomski održivijeg modela. Ove tehnologije predstavljaju ključni korak ka postizanju energetske tranzicije i smanjenju emisije štetnih gasova, što će imati pozitivan uticaj na dugoročnu stabilnost i prosperitet cjelokupnom energetskog sektora”, zaključio je Zadroga.

