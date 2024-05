Atalanta osvojila trofej, prvi poraz Bajera u sezoni

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Atalante pobjednici su Lige Evrope.

Atalanta je večeras u Dablinu, u finalnom meču, pobijedila Bajer iz Leverkuzena 3:0.

Junak trijumfa bio je Ademola Lukman, strijelac sav tri gola u 12, 26. i 75. minutu.

On je prvi igrač koji je postigao het-trik u finalima Lige Evrope.

Ekipa iz Bergama osvojila je prvi evropski trofej, dok je Bajer u Dablinu upisao prvi poraz u sezoni.

