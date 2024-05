Milović: Fokus na zaštiti investitora i borbi protiv prevara na finansijskim tržištima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Veze crnogorskog Ministarstva pravde i američke Komisije za hartije od vrijednosti (SEC) u oblastima pravosuđa i zaštite investitora u budućnosti treba da budu snažnije, ocijenili su njihovi predstavnici.

Crnogorski ministar pravde, Andrej Milović i generalni direktor Direktorata za kapitalne, međunarodne i projekte iz fondova EU, Dragutin Đeković, susreli su se sa predstavnicima američke SEC-a, koji su Miloviću predstavilli detaljan princip rada SEC-a, sa posebnim akcentom na principe praćenja i zaštite investitora koji učestvuju u berzanskim poslovima i trgovinom kripto valutama.

Delegaciju SEC-a činili su direktor Odsjeka za istrage Gurbir Greval, šef jedinice za kripto imovinu i sajber (CACU) Dejvid Hirš, zamjenik šefa CACU Horhe Tenriero, pomoćnik direktora Kancelarije za međunarodne poslove (OIA) Metju Greiner, kao i viši specijalni savjetnik (OIA), Marli Miler.

Predstavnici SEC i delegacija Ministarstva pravde Crne Gore zaključili su da ovaj sastanak predstavlja značajan korak ka jačanju odnosa između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država u oblasti pravosuđa i zaštite investitora, te da u budućnosti na obostranu korist veze dvije institucije treba da budu snažnije.

Iz Ministarstva pravde je saopšteno da se SEC, kao federalna komisija za hartije od vrijednosti, bavi zaštitom investitora na berzama, uključujući kripto tržišta, sprovodi istrage, pruža zaštitu investitorima, zastupa ih pred sudovima, nadgleda ukupnu trgovinu na svim berzama u SAD, te nadzire rad 24 državne agencije za trgovinu hartijama od vrijednosti.

Tokom sastanka, objašnjeno je kako pravni sistem funkcioniše u vezi sa ovim djelatnostima, koji su pravni ljekovi dostupni investitorima, te koje se akcije preduzimaju u različitim slučajevima.

Jedna od tema sastanka bila je i istraga koju je SEC sproveo u slučaju Do Kvona. Milović je informisan o rezultatima te istrage, kao i o toku sudskog procesa koji se protiv Do Kvona vodi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Milović je izrazio zahvalnost predstavnicima SEC-a na detaljnom izlaganju i korisnim informacijama, te naglasio važnost međunarodne saradnje u oblasti zaštite investitora i borbe protiv prevara na finansijskim tržištima.

