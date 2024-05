Spajić: Luka Budva vraćena državi, uskoro linija Budva – Dubrovnik

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom (JPMD) i kompanije Dukley Marina potpisali su danas u Budvi Sporazum o predaji Luke Budva državi.

Predsjednik Vlade Milojko Spajić kazao je da garantuje da će država stati iza Budve jer, kako je naveo, samo ona može da “pogura” tako velike projekte.

„Nama nije cilj da istjeramo privatnike, već da oni rade u onom dijelu gdje će najviše doprinijeti. Jedino država može da stane iza ovako velikih projekata“, kazao je Spajić, prenosi RTCG.

Spajić je istakao da otvaranjem linije Budva – Dubrovnik, Budva postaje mediteranski, jadranski grad u pravom smislu.

Ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović kazao je da će linija Budva-Dubrovnik biti otvorena za nekoliko nedjelja.

“Ta linija će rasteretiti granični prelaz između Crne Gore i Hrvatske i biće na ponos cijele Crne Gore”, rekao je Radulović.

Direktor JPMD Mladen Mikelj kazao je da su današnjem potpisivanju sporazuma prethodile tri godine marljivog rada.

“Od danas preuzimamo odgovornost za ovaj važan lokalitet. Od danas ćemo raditi kako bi Luka Budva bila atraktivnija i otvorenija za sve turiste”, kazao je Mikijelj.

On je istakao da će u Luci biti otvorena nova radna mjesta.

“Omogućićemo marljivim ljudima da se zaposle i da učine Luku atraktivnijom. Omogućićemo ribarima besplatne vezove”, istakao je Mikijelj.

Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janko Odović kazao je da su uspjeli da suprotstavljenje strane sjednu za isti sto i da Luku vrate građanima.

“Pokazaćemo da ova Luka ima šansu da u narednom periodu preuzme primat. Čestitam što je još jedan resurs vraćen u ruke građanima”, rekao je Odović.

