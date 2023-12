Ministarstvo sa 360 hiljada pomaže crnogorskim savezima

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne gore će, na predlog Ministarstva sporta i mladih, sa 360 hiljada pomoći nacionalne sportske saveze, saopšteno je nakon sjednice.

Rukometnom savezu opredijeljeno je 200 hiljada, Odbojkaški savez dobiće 50, Atletski savez 25, a Paraolimpijski komitet 20 hiljada EUR.

Ministarstvo će Tek bolu savez uplatiti 15, a po pet hiljada Kik boks savezu i Crnogorskom bućarskom savezu.

Opredijeljeno je i 40 hiljada za pomoć u radu Komisiji za antidoping.

Ministarstvo sporta i mladih će podržati finansiranje izgradnje, rekonstrukciju i adaptaciju sportskih objekata u ukupnom iznosu od 109 hiljada EUR.

Biće izdvojeno za adaptaciju male sale za borilačke sportove u sklopu dvorane na Lugu u Kolašinu, izgradnju sportskih terena u sutomorskoj Mjesnoj zajednici Spič i rekonstrukciju sportskog centra Ada u Pljevljima.

