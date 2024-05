Milić šampion Evrope, pet medalja nakon dva takmičarska dana

Podgorica, (MINA) – Džiu džicu reprezentacija Crne Gore nakon dva takmičarska dana Evropskog prvenstva u Gelzenkirhenu osvojila je pet medalja – po jednu zlatnu i srebrnu i tri bronzane.

Zlatnu medalju, nakon tri pobjede, osvojio je

Arso Milić u kategoriji do 94 kilograma.

Srebrni su bili Stefan Vukotić i Filip Pešić u kategoriji show men.

Sa bronzanim odličjem nastup u Gelzenkirhenu završili su Mladen Bojanović preko 94 i

Vukotić i Lidija Caković, koji su stigli do medalja u kategorijama clasic mix i show open.

Sjutra, trećeg takmilarskog dana, na borilište će Nikola Perović, Krsto Radulović, Miloš Miličković, Savo Jaredić, Stefan Vukotić i Filip Pešić duo classic men kao i Stefan Vukotić i Lidija Caković u show mix kategoriji.

