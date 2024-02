Milenković zbog bolesti propustio kvalifikacije

Podgorica, (MINA) – Crnogorski plivač Miloš Milenković zbog bolesti nije nastupio danas u kvalifikacijama trke na 100 metara delfin na Svjetskom prvenstvu u Dohi.

Milenković zbog povišene temperature, glavobolje i mučnina nije trenirao prethodna dva dana, pa zvanični ljekarski tim donio odluku da ne nastupi u današnjem programu.

On je u svojoj prvoj trci na šampionatu, u kvalifikacijama na 50 metara delfin, postavio državni rekord u vremenu 24,17 sekundi.

Milenković je u toj disciplini zauzeo 32. mjesto u konkurenciji 69 takmičara.

Za sjutra predviđen je nastup Jovane Kuljače na 50 metara slobodnim stilom.

Ona je juče postavila lični rekord na 100 metara slobodno.

