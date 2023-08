Mijović: Tim spreman da ostvari zacrtane ciljeve

Podgorica, (MINA) – Budućnost Voli za narednu sezonu formirala je tim koji je spreman da odgovori zahtjevima i ciljevima kluba, kazao je trener Petar Mijović.

On je naglasio da su u klubu, tokom prelaznog roka, vodili računa da angažuju ne samo košarkaše, već ljude, koji mogu da pomognu u ostvarenju cilja.

“Pozicija četiri je ostala otvorena. Želimo da dovedemo igrača koji će biti lider i pravo pojačanje”, rekao je Mijović na konferenciji za novinare.

On očekuje da će ekipa do turnira u Sarajevu biti kompletna.

“Neće biti lako, posebno jer je devet novijh igrača. Važno je istači da su svi dovedeni igrači angažovani na moje insistiranje, uz stalnu komunikaciju sa saradnicima. Stali smo iza svakog imena i svi naši predlozi su prihvaćeni”, rekao je Mijović.

On je naglasio je njegova želja da Budućnost ove sezone igra agresivno, dominantno oslonjena na čvrstinu u odbrani.

“Ne plašim se izazova, naš zadatak je da pripremimo ekipu za sve izazove, da kroz dobar rad odaberemo najbrži put do forme, koja će stvoriti da ekipa pobjeđuje”, rekao je Mijović.

Zamjenik izvršnog direktora za sportska pitanja, Suad Šehović, kazao je da je tokom pripremnog perioda odrađen veliki i dobar posao.

“U odnosu na prošlu sezonu imamo devet novih igrača i predstoji veiki rad da se to posloži i dovede do optimalnog nivoa. Imamo i četiri reprezentativca koji će do turnira u Sarajevu, ili Super kupa ABA lige biti odsutni”, rekao je Šehović.

Dugogodišnji kapiten Budućnosti kazao je da su pojačanja iz inostranstva dovođenja nakon dugog vijećanja .

“Provjelirili smo sve informacije. Doveli smo, ne samo dobre košarkaše, već i prave ljude”, rekao je Šehović.

Sportski direktor Gavrilo Pajović najavio je da će Budućnost kompletne pripreme odraditi u Podgorici.

“Za 28. i 29. avgust zakazani su dueli sa Borcem iz Čačka. Imamo ponudu za još dva meča, za 2. i 3, odnosno 5. i 6. septembar. Učestvovaćemo i na memorijalu “Mirza Delibašić” u Sarajevu. Bićeto generalna proba za Super kup, od 18. do 20. septembra u Podgorici”, rekao je Pajović.

On je precizirao da će rivali u Sarajevu biti Cibona, Široki i Bosna.

“Generalna proba pred start sezone biće duel sa SC Derbijem 24. septembra”, zaključio je Pajović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS