Mijović ponovo u SC Derbiju

Podgorica, (MINA) – Petar Mijović vraća u SC Derbi i biće glavni trener juniorske ekipe, koordinator mlađih selekcija i trener za individualni rad sa talentovanim mladim košarkašima, saopšteno je iz tog kluba.

Mijović je do 2019. godine vodio Studentski centar, nakon čega je preuzeo Budućnost Voli.

“Nakon Budućnost Volija, Mijović je bio šef stručnog štaba Slaska iz Vroclava i Atomeromua. Od aprila do novembra 2023. godine vratio se u Budućnost Voli gdje je ekipu predvodio do titule prvaka Crne Gore.

Peko, dobro došao nazad među Studente”, stoji u saopštenju kluba.

