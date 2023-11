Podgorica, (MINA) – Petar Mijović nije više trener košarkaša Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

Navodi se da je Mijović podnio ostavku i da je Upravni odbor njegovu odluku prihvatio.

“O daljim koracima Klub će blagovremeno obavijestiti javnost. Budućnost Voli se zahvaljuje Petru na predanom radu i želi uspješan nastavak karijere”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

