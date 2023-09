Mijač bez medalje na Mediteranskim igrama na pijesku

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatista Vladimir Mijač bez medalje završio je takmičenje na Mediteranskim igrama na pijesku u grčkom Heraklionu.

On je nastup završio u prvom kolu, kao trećeplasirani u grupi, što nije bilo dovoljno za nastavak takmičenja i borbu za medalju.

Mijač je bio jedini predstavnik Crne Gore na tom takmičenju.

Sa Mijačem je na Krit putovala i selektorka Milena Milačić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS