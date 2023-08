Marić objavio spisak za dvomeč sa Kosovom

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske omladinske fudbalske reprezentacije Crne Gore, Mirko Marić, objavio je danas spisak igračica za prijateljske utakmice sa Kosovom.

Marić je pozvao 22 igračice.

Na spisku su – golmani: Jovana Žugić (Ekonomist), Ajša Kalač (Leotar, BiH) i Marija Vuković (Budućnost);

odbrana: Tanja Malesija, Vlada Milović (Budućnost), Mia Baturan (Breznica), Anastasija Rakočević (Radnički Kragujevac, Srbija), Ivana Pavlović (Florida Premier, SAD), Jelena Radević (Cveteks), Tijana Janković (Ekonomist) i Nela Kolić (Zora);

vezni red: Anđela Golubović (Ekonomist), Sanija Pačariz, Larisa Đurković, Ivana Boričić (Budućnost), Katarina Čađenović (Breznica) i Mia Vukčević (Mladost);

napad: Ana Krivokapić (Mladost), Tatjana Osmajić (Breznica), Tamara Milović, Tijana Đurđevac (Ekonomist) i Lidija Stanić (Breznica).

Dueli sa Kosovom biće odigrani 15. i 17. avgusta u Rožajama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS