Marčić ubjedljivo do drugog kola

Podgorica, (MINA) – Kapiten bokserske reprezentacije Crne Gore, Petar Marčić, ostvario je pobjedu na startu svjetskog kvalifikacionog turnira za plasman na Olimpijske igre u Parizu.

On je večeras u italijanskom gradu Busto Arsicio, u prvom kolu kategorije do 80 kilograma, savladao Sejfija Kebadu iz Etiopije.

“Pobijedio je ubjedljivo sa čak dva nokdauna stemenog Etiopljanina”, kazao je selektor Nikola Ružić.

Naredni rival u petak biće mu Francuz Jojerlan Cesar, zvanični prvak Evrope do 22 godine.

U toj kategoriji za jednu od četiri olimpijske vize bori se 61 bokser.

Sjutra će u ring Stefan Savković u kategoriji do 71 kilogram, protiv Muhamed Rašema iz Belgije.

Prva protivnica Bojane Gojković u kategoriji do 57 kilograma, u ćetvrtak, biće Esre Jildiz iz Turske.

