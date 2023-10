LŠ rezultati – Pobjeda Real Sosijedada i Brage

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Real Sosijedada i Brage ostvarili su pobjede u drugom kolu Lige šampiona.

Braga je u Berlinu, u meču C grupe, savladala Union 3:2.

Odlučujući pogodak, za prve bodove ove sezone, postigla je u petom minutu sudijske nadoknade.

Portugalski tim do pobjede vodili su Sikou Niakate u 41, Brume 51. i Andre Kastro u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

Dvostruki strijelac za Union bio je Šeraldo Beker u 30. i 37. minutu.

Prvu pobjedu u D grupi upisao je i Real Sosijedad

u gostima protiv Salcburga 2:0.

Španski tim slavio je golovima Mikela Ojarzabala u 7. i Braisa Mendesa u 27. minutu.

U ostalim večerašnjim duelima, u 21 sat, sastaće se:

Grupa A

Mančester junajted – Galatasaraj

Kopenhagen – Bajern

Grupa B

Lans – Arsenal

PSV Ajndhoven – Sevilja

Grupa C

Napoli – Real

Grupa D

Inter – Benfika

Ostali mečevi na programu su sjutra. Sastaće se:

Grupa E

Atletiko Madrid – Fejnord (18.45)

Seltik – Lacio (21)

Grupa F

Borusija Dortmund – Milan (21)

Njukasl – Pari Sen Žermen (21)

Grupa G

Lajpcig – Mančester siti (21)

Crvena zvezda – Jang bojs (21)

Grupa H

Antverpen – Šahtjor(18.45)

Porto – Barselona (21)

