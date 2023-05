Lovćenu 12 medalja u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Kik bokseri Lovćena nastup na Evropskom kupu u Sarajevu završili su sa 12 medalja – pet zlatnih, tri srebrne i četiri bronzane.

Zlatne medalje osvojili su Pavle Petrović, Viktor Borozan, Stefan Drašković, Dragan Muratović i Lazar Madžarović.

Srebrni su bili Goran Perović, Pavle Vušurović i Jovan Lipovina, dok su sa bronzanim odličjem nastup su završili Milos Vojinović, Nikola Prlja, Mirko Božović i Ilija Perović.

Evropski kup okupio je u Sarajevu više od 1.000 takmičara.

