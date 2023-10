Lovćen sjutra gost norveškog Elveruma

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena igraće sjutra protiv norveškog Elveruma na startu EHF Evropske lige.

Cetinjski sastav dobio je specijalnu pozivnicu za nastup u drugom po rangu kontinentalnom klupskom rukometnom takmičenju.

Sezonu na evropskoj sceni dočekuje jači za kapitena reprezentacije Mirka Radovića i nekadašnje reprezentativce Vuka Borozana, Ivana Perišića i Bogdana Petričevića.

Trener Pera Miloševića kazao je da je Elverum nekadašnji učesnik Lige šampiona i vicešampion Norveške, koji je ove sezone podmladio ekipu.

“Idemo da se borimo i pružimo sve od sebe. Kao trener učiniću sve da ostavimo dobar utisak. Obećavamo borbu, cijenimo protivnika, znamo da su u prednosti što se tiče kvalitetnih utakmica u norveškom prvenstvu”, rekao je Milošević.

Komentarišući rivala, kazao je da Elverum ima izuzetno kvalitetne igrače na svim pozicijama.

“Na poziciji srednjeg beka imaju dva odlična igrača, razigravača, a tu su i odlični igrači na lijevom i desnom beku, krilima, uz dva visoka pivota. U pitanju je ekipa koja na svim pozicijama ima po dva kvalitetna igrača”, rekao je trener cetinjskog kluba.

On je podsjetio da je Elverum bio u egalu sa jednim Kolštadom, a koji je potom pobijedio jednog Segeda u Ligi šampiona 13 razlike.

“Cijenimo ih, ali idemo tamo hrabro da igramo i ostavimo dobar utisak. Ne smijemo da ulazimo u trku sa njima, ali, sa druge strane, ne smijemo da budemo ni spori. Primijetili smo da se ni oni ne vraćaju baš dobro u odbranu, što znači da možemo tu tražiti našu šansu kroz brzi centar”, rekao je Milošević.

Duel u Elverumu počeće u 18 sati i 45 minuta.

