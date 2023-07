Lovćen protiv Elveruma, Kadetena i Flenzburga

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena u EHF Evropskoj ligi igraće u grupi E protiv norveškog Elveruma, švajcarskog Kadetena i njemačkog Flenzburga, odlučeno je žrijebom u Beču.

Šampion Crne Gore žrijeban je iz četvrtog šešira.

Iz prvog šešira, izabranici Pera Miloševića su izvukli vicešampiona Norveške – Elverum, koji je prošle sezone bio učesnik EHF Lige šampiona.

Švajcarski Kadeten dolazi iz drugog šešira, a prošle sezone osvojio je 13. titulu nacionalnog šampiona.

Kadeten je, kao i slavni njemački Flenzburg koji je bio u trećem šeširu, prošle sezone igrao u EHF Evropskoj ligi i zaustavljen je u četvrtfinalu.

Flenzburg je prošle sezone osvojio četvrto mjesto u najjačoj ligi u Evropi, a u bogatoj istoriji ima tri titule prvaka Njemačke, trofej Lige šampiona, dva Kupa pobjednika kupova, te jedan naslov namijenjen pobjedniku EHF kupa.

Po dva prvoplasirana tima izboriće plasman u glavnu rundu.

Početak grupne faze EHF Evropske lige zakazan je za 17. oktobar i trajaće do 5. decembra.

Trofej brani Fuhse Berlin.

