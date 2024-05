Vučević: Nadam se da je Crna Gora svjesna odluke koju donosi

Beograd, (MINA) – Crnogorska Vlada, najavom da će u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN) glasati za Rezoluciju o Srebrenici, ne čini ništa dobro za odnose Crne Gore i Srbije, ocijenio je premijer Srbije Miloš Vučević, dodajući da to ne vidi kao prijateljski gest prijateljske države.

On je, u u Novom jutru Televizije Pink, kazao da se nada da je Crna Gora svjesna odluke koju donosi.

„Ja ovo ne vidim kao prijateljski gest prijateljske države“, rekao je Vučević, prenosi portal Pink.rs.

Prema njegovim riječima, Crna Gora i Srbija su najbliže države, istorijski, kulturno, nacionalno, narodno.

„Mi smo najbliže države, neću da kažem istovjetni narodi, dvije države gdje Srbi žive u velikom broju“, dodao je Vučević.

On je kazao da je ovo nešto što ne može da se ne komentariše da će narušiti odnos između dvije države.

„Ali dobro, Vlada Crne Gore vodi njihovu nezavisnu politiku. Nije na nama i nemamo pravo da im govorimo kako da rade, oni procjenjuju svoje političke interese, ali moraju da budu svjesni da ovim potezom i najavom ne čine ništa dobro u odnosu na odnose dvije zemlje“, rekao je Vučević.

On je naveo da je premijeru Milojku Spajiću napisao „hajde da vidimo na djelu vašu prijateljsku politiku prema nama“.

„Mi Srbi moramo da razumijemo bol Bošnjaka i stradanja drugih naroda, u Srebrenici se desio stravičan zločin, kao što Bošnjaci moraju da razumiju naš bol za žrtvama u Bratuncu, ili da razumiju naš bol zbog protjerivanja preko 100 hiljada Srba u Sarajevu“, kazao je Vučević.

On je poručio da Srbija ne želi da se vrati i da se „zakopa“ u prošlost.

„Mi hoćemo da čuvamo politiku sjećanja, i da imamo taj odnos i prema našim junacima i prema žrtvama“, rekao je Vučević.

On je naveo da misli da odluka Vlade Crne Gore, ali i nekih drugih koji žive u regionu, pokazuje kakav oni odnos imaju prema Srbiji.

„Sa takvom odlukom Crne Gore, oni će suštinski baciti najmanje trećinu stanovništva Crne Gore koja se izjašnjava kao Srbi“, kazao je Vučević.

On je rekao da svi građani Srbije moraju da razumiju „šta se krije iza ovoga“, i da je o tome govorio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Sljedeće će biti tužba protiv Srbije da smo mi počinili genocid, pokušaće da obnove sudske postupke pred međunarodnim sudovima i da traže ratnu odštetu od nas, jer smo mi, po njima, počinili genocid, mi sada imamo međunarodno priznato u UN da smo počinili genocid u Srebrenici“, naveo je Vučević.

On je kazao da je interesantno da nije genocid u nekom drugom dijelu svijeta, „kad se nešto desi deset puta gore“.

„Da nije genocid ono što se desilo u Drugom svjetskom ratu, Jasenovac nije genocid, ali baš ovo što se desilo u jednoj opštini na jednoj opštini jeste genocid“, naveo je Vučević.

On je rekao da se „tamni oblaci nadvijaju nad Srbijom“.

„Ali, mi moramo da buidemo spremni da vedrog duha i snažne volje se izborimo sa tim“, dodao je Vučević.

