Saradnja ključ uspjeha

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Američke privredne komore u Crnoj Gori (Acham) iskazali su interesovanje za najznačajnije novine koje se mogu očekivati u narednom periodu u poreskoj i fiskalnoj politici, ukazavši na značaj blagovremenog uključivanja privatnog sektora u proces izrade regulative od značaja.

Ministar finansija Novica Vuković i generalna direktorica Direktorata za poreski i carinski sistem Biljana Peranović, učestvovali su na prvom AmCham Rule of Dialogue radnom doručku, zajedno sa čelnicima Upravnog odbora AmCham-a.

Oni su se, kako je saopšteno iz Ministarstva, sastali sa predsjednicom Upravnog odbora AmCham-a, Svetlanom Vuksanović, izvršnim direktorom Markom Miročevićem, kao i ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, Judy Rising Reinke, počasnom predsjednicom AmCham-a i njenim timom.

„Prisutni su naglasili važnost zauzimanja transparentnog i inkluzivnog pristupa u procesu kreiranja i sprovođenja najavljenih reformi koje će biti obuhvaćene 44. fiskalnom strategijom“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS