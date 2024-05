Nova zapljena bespravne građe u Beranama

Podgorica, (MINA) – Lager od 20 komada bespravno posječenih smrčevih trupaca, na kojima nije bilo šumskog žiga, pločice niti valjane papirologije, otkriven je sinoć u selu Banjevac u Beranama, saopšteno je iz Uprave za gazdovanje šumama i lovištima.

Navodi se da su službenici Uprave za gazdovanje šumama izašli na teren, evidentirali i označili bespravno posječena stabla i obavjestili vršioca dužnosti direktora Uprave Miloša Rajkovića o događaju.

„Rajković je hitno reagovao i organizovao čuvanje zaplijenjenog lagera tokom noći i jutra, a trenutno traži i specijalno vozilo kojim će bespravno posječena građa biti transportovana na sigurnu lokaciju“, kaže se u saopštenju.

On je istakao da je ponosan na odlične rezultate koje daju intenzivne kontrole ugroženih terena.

Rajković je naglasio da raspolaže informacijama da nekoliko pilana u Ražanici, u Beranama, aktivno radi preko cijele noći, od dva do sedam sati.

„Zbog čega će biti organizovana kontrola i ukoliko bude pronađena nepravilnost kod tih pilana, one će biti zapečaćene i zatvorene“, rekao je Rajković.

On je poručio da će svu zaplijenjenu bespravnu građu besplatno podijeliti socijalno ugroženim kategorijama, ili uz minimalnu naknadu, u skladu sa zakonskim procedurama.

O tome će, kako je dodao, javnost biti blagovremeno obavještena.

