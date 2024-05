Šaranović pokreće postupak pred Vrhovnim sudom

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović najavio je da će pred Vrhovnim sudom pokrenuti postupak vanrednog preispitivanja rješenja Upravnog suda, kojim je odbijena njegova tužba protiv Vlade zbog njene odluke da imenuje Aleksandra Radovića za vršioca dužnosti (v.d.) direktora Uprave policije.

Šaranović je Vijestima rekao da će to učiniti koristeći Ustavom garantovano pravo.

“Jasno je da ne možemo govoriti o vladavini prava, ukoliko budemo imali kao aktivnu apsurdnu situaciju u kojoj kompletna pravnička javnost jednu odluku smatra nezakonitom, a da ona bude na pravnoj snazi, bez mogućnosti provjere njene zakonitosti“, kazao je Šaranović.

On je naveo da smatra da je javni interes da se mora odgovoriti potrebi eleminisanja nezakonitih odluka iz pravnog sistema.

„Što tvrdim da u ovom slučaju nije urađeno, jer sud nije ni razmatrao moju tužbu, već je stao na stanovište da ne mogu biti stranka u postupku, iako su moja prava kao jedinog zakonitog predlagača povrijeđena”, ocijenio je Šaranović.

Upravni sud odbio je Šaranovićevu tužbu kao nedozvoljenu, navodeći da se on u sporu pojavljuje kao tužilac, iako nije odlučivano o nekom njegovom pravu, niti je Vladinom odlukom povrijeđeno neko njegovo pravo, ili pravni interes.

Šaranović je tužbu podnio 28. marta, tvrdeći da je izvršna vlast, pošto je odbila njegov predlog da na čelo policije dođe Lazar Šćepanović, nezakonito ovlastila premijera Milojka Spajića da predloži novog kandidata, da je Spajić protivpravno predložio Radovića i da je zbog toga taj policijski funkcioner nezakonito izabran za v.d. direktora policije.

Šaranović je tražio od suda poništenje rješenja o imenovanju Radovića, a kao razloge za to naveo je pogrešnu primjenu materijalnog prava, povredu pravila postupka i pogrešno utvrđeno činjenično stanje.

On je rekao da nikad ranije nije komentarisao sudske odluke, pa da to neće činiti ni sad, s funkcije ministra.

Šaranović je kazao da Upravni sud nije ulazio u meritum, odnosno nije odlučivao o tome da li je izbor šefa policije sproveden na zakonit, ili nezakonit način.

“Suprotno tome, sud se bavio jedino time da li mogu biti stranka u postupku, i samo je utvrdio da ne mogu”, dodao je Šaranović.

On je naveo da misli da crnogorski pravni sistem mora imati model za preispitivanje zakonitosti svih odluka koje donose državni organi.

Šaranović je dodao da Ustav svakome garantuje pravo na pravni lijek.

Kako je kazao, neposredno nakon izbora v.d. direktora policije, stručna javnost u Crnoj Gori je “jedinstveno bila na stanovištu da je taj postupak sproveden suprotno zakonu”.

