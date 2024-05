Posjetioci da ne beru lokvanje u NP Skadarsko jezero

Podgorica, (MINA) – U nacionalnom parku (NP) Skadarsko jezero primijećen je zabrinjavajući trend ubiranja bijelog i žutog lokvanja, što može dovesti do smanjenja populacije te vrste, ugroziti stanište i cjelokupni ekosistem tog parka, saopštili su iz Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG).

To preduzeće apelovalo je na sve posjetioce da se suzdrže od tih aktivnosti, koje ugrožavaju vitalni dio ekosistema NP Skadarsko jezero.

„Pozivamo sve na zajedničku odgovornost u očuvanju prirode i biodiverziteta parkova“, naveli su iz NPCG.

