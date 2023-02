Ljumović objavio spisak mlađih kadeta

Podgorica, (MINA) – Selektor mlađe kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Minja Ljumović saopštio je danas spisak igrača koji će od 13. do 17. februara boraviti na pripremama u Podgorici. Ljumović je pozvao 27 igrača.

Na spisku su golmani – Dimitrije Minić (Stari Aerodrom), Edin Lekić (Dečić) i Luka Kljajević (Kom); odbrana: Balša Vuletić, Aleksandar Radulović, Strahinja Janković (Stari Aerodrom), Novak Fatić, Andrija Anđelić, Aleksa Perišić (Budućnost), Vuk Kostić (Lovćen), Marko Glenđža (Grbalj), David Maraš (Zeta); Viktor Bubanja (Budva), Nenad Miranović, Danilo Ćelebić (Stari Aerodrom), Radovan Zečević (Sutjeska), Vuk Pavićević, Lazar Savović (Budućnost), Andrej Kartal (Breznica) i Petar Ražnatović (Arsenal); napad: Matija Jovanović (Budućnost), Andrija Vukoje, Kristijan Jovović (Grbalj), Srđan Lero, Pavle Roćenović (Budva), Darvin Đukić (Stari Aerodrom) i Lazar Kojičić (Kom).

