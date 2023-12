Litvanija maksimalnim učinkom do četvrtfinala

Podgorica, (MINA) – Golbalisti Litvanije i ženske golbal repezentacije Turske i Izraela imaju maksimalan učinak uoči posljednjeg kola Evropskog prvenstva A divizije u Podgorici.

Litvanija, koja brani trofej, savladala je Grčku 12:4 i trećim trijumfom obezbijedila prvo mjesto u A grupi.

Sa drugog mjesta u četvrtfinale će Njemačka, nakon ubjedljivog trijumfa protiv Velike Britanije 14:5.

Grčka i Velika Britanija u međusobnom duelu odlučivaće o trećem i četvrtom mjestu (12.45), dok će Litvanija igrati sa Belgijom, koja je izgubila sve šanse za opstanak u A diviziji (11.30).

Crnogorska selekcija, oslabljena neigranjem Nikola Nikolića, poražena je u B grupi od Turske 13:3 i boriće se sjutra sa Finskom za četvrtfinale (9.00).

Prvo mjesto osigurala je Ukrajina, ubjedljivom pobjedom protiv Finske 9:0.

Posljednje kolo odlučivaće i koja će selekcija sa drugog mjesta u nokaut fazu, za koje se bore Turska i Izrael (10.15).

U ženskom dijelu turnira, selekcija Izraela pobijedila je Francusku 7:3 i teećim trijumfom osigurala prvo mjesto u D grupi.

U drugom meču te grupe slavila je i Grčka protiv Finske 2:1.

U C grupi, u kojoj je Turska maksimalna, Velika Britanija je slavila protiv Ukrajine 7:1.

Sjutra su na programu mečevi posljednjeg kola, nakon koje će biti poznato koje će sve ekipe igrati četvrtfinale.

