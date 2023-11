Liješević i Lekić u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokseri Petar Liješević i Nikola Lekić plasirali su se u četvrfinale Evropskog prvenstva, za borce do 22 godine u Budvi.

Liješević je u kategoriji do 86 kilograma, jednoglasnom odlukom sudija, pobijedio Estonca Antona Vinogradova.

U borbi za polufinale i medalju boriće se sa Taulantom Jakupijem sa Kosova.

Lekić je u kategoriji do 92 kilograma bio ubjedljiv protiv Danijela Čobučarija iz Moldavije.

U narednom kolu očekuje borba sa Leventeom Kišom iz Mađarske.

Nastup na šampionatu juče je završio Đorđe Smolović, koji je u kategoriji do 71 kilogram poražen od Poljaka Dariuša Znameca.

Crnu Goru će predstavljati i Bojana Gojković (do 57), Nina Radenović (do 63), Tomislav Đinović (do 60) i Luka Gačević (do 63,5).

Gojković će boksovati sa Rebekom Doboš iz Mađarske a Nina Radenović protiv Gejl Daćione sa Malte.

Đinoviću će rival biti Elijas Idrizi iz Danske, a Gačeviću Hrvat Marin Jelačić.

Šampionat je okupio 299 boksera i bokserki iz 35 država Evrope.

