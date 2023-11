Liješević i Đinović izborili polufinale i medalje, poraz Lekića

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokseri Petar Liješević i Tomislav Đinović plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva za mlađe seniore (U22) u Budvi i obezbijedili bronzane medalju.

Liješević je u četvrtfinalnom meču kategorije do 86 kilograma eliminisao Taulanta Jakupija sa Kosova.

Kosovski borac diskvalifikovan je zbog tri javne opomene.

Liješević je na startu šampionata eliminisao Estonca Antona Vinogradova.

Rival u polufinalu biće mu Gruzijac Giorgi Gucajev.

“Pređena je još jedna prepreka, osigurana je medalja. Idemo sjutra još jače, za finale. Gruzijac je kvalietan borac, znamo ga dugo, biće dobar meč”, rekao je Liješević.

Đinović je u četvrtfinalnom meču, kategorije do 60 kilograma, pobijedio Portugalca Davida Duartea Realinja 5:0.

Na putu do polufinala eliminisao je i Eliasa Idrizija iz Danske 3:2.

Crnogorski bokseri uoči sjutrašnjih polufinalnih borbi osigurali su tri medalje, nakon što je juče polufinale izborila Bojana Gojković.

Manje sreće u četvrtfinalu imao je Nikola Lekić (do 92), koji je prekidom poražen od Leventea Kiša iz Mađarske.

Lekić je u prvoj rundi dobio neugodan udarac u potiljak, krenuo je da nastavi, ali selektor Nikola Ružić nije dozvolio.

