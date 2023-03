Liga šampiona rezultati – Real i Napoli u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri madridskog Reala i Napolija igraće u četvrtfinalu Lige evropskih šampiona.

Real je večeras u Madridu, u revanš meču osmine finala, savladao Liverpul 1:0 i sa dva trijumfa izborio plasman među osam najboljih.

Odlučujući pogodak postigao je Karim Benzema u 78. minutu.

Prvi duel na Enfildu dobio je 5:2.

Napoli je i u revanšu bio bolji od Frankfurta 3:0, golovima Viktora Osimena u 45. i 53. i Pjotra

Zjelinskog u 64. iz jedanaesterca.

Prvi duel u Frankfurtu dobio je 2:0.

Plasman među osam najboljih juče su izborili fudbaleri Mančester sitija i milanskog Intera.

Mančester siti je u revanšu pred svojim navijačima savladao Lajpcig 7:0, nakon što je prvi duel završen neriješeno 1:1.

Revanš duel Porta i Intera završen je 0:0, a četvrtfinalistu odlučio je prvi meč u kojem je milanski tim pred svojim navijačima slavio 1:0.

Plasman među osam najboljih prošlog utorka izborili su Čelzi i Benfika, a dan kasnije Bajern i Milan.

Žrijeb je na programu 17. marta u Nionu.

