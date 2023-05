Liga šampiona – Inter bolji od Milana

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Intera pobijedili su večeras gradskog rivala, ekipu Milana, rezultatom 2:0, u prvoj utakmici polufinala Lige evropskih šampiona.

Inter je do pobjede došao golovima Edina Džeka u 8. i Henrika Mhitarjana u 11. minutu.

Real i Mančester siti igrali su juče u Madridu neriješeno 1:1.

Revanš utakmice na programu su 16. i 17. maja.

Šampiona Evrope odlučiće duel u Istanbulu 10. juna.

